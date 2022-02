Métamorphose d'une capitale

Le dernier roman de l'e ? crivain Ylljet Alicka, Me ? tamorphose d'une capitale, peut e^tre conside ? re ? comme une nouvelle e ? tape dans la litte ? rature albanaise. Ce roman est novateur dans son e ? criture comme dans sa narration. Me ? tamorphose d'une capitale met en sce`ne les changements socie ? taux soudains et de ? finitifs qu'a ve ? cus ces dernie`res anne ? es la socie ? te ? albanaise. L'auteur, qui jamais ne se de ? partit de son humour noir, entrai^ne son lecteur dans une tourmente d'e ? ve ? nements qui semblent survenir au moment ou` nous lisons. Les personnages de cette histoire semblent si bien nous connai^tre, que le lecteur se demande s'ils ne sont pas des "Moi" de ? guise ? s. Les enjeux qu'il de ? voile, son re ? alisme "a` la Tchekhov" , son ironie impitoyable, sa mise en perspective de l'alie ? nation et du faux-semblant allie ? au style si particulier de franc-tireur de Ylljet Alic ? ka, font de ce roman la meilleure de toutes les publications de la litte ? rature post-dictature, la peinture d'une e ? poque qui produit tant d'antihe ? ros qui seront de ? faits par le grotesque de leur existence. Oui, oui, cela se manifeste ici dans un sourire de ? sespe ? re ? .