Les couleurs de Monsieur Léger

Sous le chapiteau du Cirque Coloré, Monsieur Léger admire le spectacle : les pitreries des clowns Azur et Saphir, le courage du dompteur Olive, l'adresse du lanceur de couteaux Ambre, la souplesse des acrobates Prune et Cerise, les tours du magicien Ivoire...Et s'il préparait lui aussi un numéro ? Mais au milieu de la piste, personne ne le remarque. Les artistes sont inquiets, ils n'ont plus leurs accessoires et le spectacle doit redémarrer dans peu de temps. Monsieur Léger a plusieurs idées dans son sac pour leur redonner le sourire. Mon petit livre d'art propose aux jeunes enfants dès la maternelle de courtes histoires autour d'une sélection d'oeuvres qui ont marqué l'histoire de l'Art moderne. L'enfant découvre les couleurs primaires, secondaires, complémentaires, froides,chaudes et développe son vocabulaire à partir des expressions colorées. Idéal pour initier les tout-petits à la découverte d'un artiste grâce à une petite histoire et de belles illustrations.