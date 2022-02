Chancellorsville. La victoire parfaite du général Lee

La plus éclatante victoire du plus brillant général de l'his- toire américaine, dont le déroulement fascine les écoles de guerre de par le monde : la bataille qui démontre le talent du général Lee et le professionnalisme de ses su- bordonnées et de son armée. Un moment crucial de la guerre de Sécession, la guerre la plus meurtrière de l'his- toire américaine : cet affrontement explique et mène à la fameuse bataille de Gettysburg de l'été 1863.