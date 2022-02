Alexandre contre Darius. La bataille de Gaugamèles

L'épopée d'Alexandre le Grand a fait entrer le personnage dans le panthéon des grands conquérants de l'Histoire. L'affrontement de Gaugamèles constitue la bataille décisive, celle qui lui assure définitivement le trône de Perse. Darius III, le roi de la dynastie achéménide, l'adversaire méconnu et malheureux du jeune roi de Macédoine, a déjà été battu à Issos. Les deux armées, fort différentes sous de nombreux aspects, bénéficient chacune d'atouts qui pourraient leur garantir un succès durable et définitif sur le champ de bataille. Gaugamèles représente à cet égard l'épreuve de vérité pour deux organisations militaires dissemblables, pour deux systèmes tactiques contrastés et pour deux styles de commandement...