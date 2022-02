12 mois de jardinage. Comment gérer les plantes du jardin en toutes saisons

Un guide inestimable sur les soins des plantes, pour le jardinier débutant ou pour plus des jardiniers expérimentés qui souhaitent être conseillés sur des plantes spécifiques. Des conseils simples et clairs pour une consultation rapide et constante. Ce livre indique comment jardiner au fil de l'année, mois après mois et prend en compte des centaines de plantes, faciles à retrouver grâce à un index très précis.