Les élites indochinoises et les secrets de l'Occident. Sports et scoutisme coloniaux

Cet ouvrage analyse le processus de diffusion des sports et du scoutisme en Indochine et explique les raisons de leur succès auprès de certaines fractions des populations colonisées. En effet, ces associations culturelles, d'abord réservées aux coloniaux avant la Grande Guerre, sont rapidement investies par les nouvelles élites indochinoises entre 1914 et la fin des années 1920. L'ouvrage présente ces nouvelles élites, politiques, économiques et culturelles qui élaborent des stratégies très différentes pour transformer leur société et modifier le rapport de force colonial grâce à l'irruption d'un nouvel acteur dans le champ politique, la jeunesse. L'administration coloniale tente alors d'encadrer ces activités au moment où la présence de la France est la plus contestée. Mais, des tentatives de développement autonome, en dehors de la tutelle coloniale, commencent à apparaitre dès 1925 dans le paysage sportif avant de gagner les troupes scoutes. L'enjeu historique de cette étude est de comprendre comment ces loisirs ont contribué à former une partie de la jeunesse autochtone, majoritairement urbaine et lettrée en français, et d'envisager le rôle de ces mouvements et activités dans la formation d'un nationalisme vietnamien moderne. Brice Fossard, agrégé d'Histoire-géographie, est docteur ès sciences du sport et de l'éducation physique de l'université de Lausanne et docteur en histoire de l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne. Il est aussi membre associé du Centre d'histoire internationale et d'études politiques de la mondialisation (Lausanne) et membre de la Société française d'histoire du sport.