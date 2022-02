Contre le politiquement correct. Billets d'humeur et d'humour

Entre 2015 et 2021, Max Chaleil, écrivain et éditeur, a donné - quand il en avait le temps -, des articles à certains journaux, Réforme entre autres, mais aussi à certaines radios libres. Ces textes ont été écrits à chaud et renvoient à l'actualité, certains événements étant restés dans les mémoires, d'autres passés à la trappe. Evénements touchant à la politique, à l'économie, à la société, à la religion, à la culture, à l'art, ... Tous ces articles s'inscrivent dans une approche délibérément libertaire, politiquement incorrecte et mal-pensante, car l'auteur se méfie des idées à la mode, des vérités établies, des enthousiasmes téléguidés, des certitudes idéologiques. Il préfère, après examen, donner ses jugements personnels, en toute indépendance de pensée. Animé du souci d'authenticité et de liberté, il revendique le droit à la critique, à la satire, à l'humour... Ces textes, d'esprit pamphlétaire, à l'humour corrosif, n'ont pas été retouchés ni réorganisés thématiquement. Ils apparaissent dans l'ordre chronologique et constituent par là un miroir des moeurs et des modes, des engouements et des inimitiés, des encensements et des dénigrements... Pour l'auteur, être politiquement incorrect c'est être lucide sur soi-même et la société, et témoigner, fût-ce au risque d'être mal vu, sinon ostracisé.