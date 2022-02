L'imposture sacralisée. Vérités sur l'islam

Elevé au Maghreb, à l'abri des influences partisanes, l'esprit forgé au creuset de l'école républicaine, Tarek Massi, médecin à la retraite, analyse l'essor de l'islam et ses conséquences dramatiques. Son expérience l'amène à une réflexion sur la genèse et l'évolution de cette idéologie qui a aujourd'hui tissé une toile planétaire. Cet essai constitue un éclairage unique sur les bâtisseurs du plus grand empire que le monde ait connu, sur la figure du Prophète, sa vie et comment il donna naissance à l'une des trois grandes religions monothéistes. L'auteur parcourt de manière passionnante le Coran et les hadiths de Mahomet pour mettre en lumière les commandements qui constituèrent les fondements de la foi musulmane et ce qu'elle est aujourd'hui. Il nous conduit dans les méandres du grand Livre pour nous révéler comment il s'est constitué au fur et à mesure de la vie du Prophète et comment il devint le support et la référence essentielle d'une idéologie de conquête qui a colonisé par le sabre une grande partie du monde sacralisant l'imposture et légitimant les actes les plus inhumains. Ce travail et les évènements qui parsemèrent le temps consacré à cet ouvrage, ont conduit l'auteur à la conviction que l'islam, en fin de parcours, n'a aucune vérité à imposer aux religions qu'il combat et que les prémisses de son effondrement sont déjà perceptibles partout où il est présent. Pourquoi cette affirmation ? Qu'est-ce que l'islam ? D'où vient-il ? Quel est son avenir ? Tel est le propos de cet ouvrage passionnant pour quiconque veut approfondir sa connaissance d'une idéologie qui se présente comme un des plus graves défis à notre civilisation.