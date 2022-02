La République et ses étrangers. Cinquante années de rencontre avec lÂ´immigration malienne en France

Fruit de cinquante années de rencontre avec l'immigration malienne en France, cet ouvrage met en regard les politiques migratoires et les situations heureuses ou malheureuses qu'elles induisent pour les femmes, pour les hommes et dans les rapports qu'ils entretiennent entre eux. Différentes situations sont analysées : famille, travail, logement, activités citoyennes. La question du racisme sous ses diverses formes traverse chacune d'entre elles : ségrégation pour l'accès au logement, discrimination à l'embauche et à la formation, stigmatisation des familles, déni de citoyenneté, etc. Et chaque fois, on retrouve le même défi que ces femmes et ces hommes ont su relever : trouver une place et garder sa dignité dans une société qui vous minorise.