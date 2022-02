Cuisine ta cosméto

Et si vous réalisiez vos cosmétiques maison avec ce qui se trouve déjà chez vous ? Votre frigo et vos placards regorgent de trésors naturels pour prendre soin de votre peau et de vos cheveux, que ce soit grâce aux fruits et aux légumes aux multiples vertus, aux huiles végétales nourrissantes, aux céréales adoucissantes, et à bien d'autres ingrédients encore ! Retrouvez dans cet ouvrage 40 recettes à réaliser facilement et à petit prix : lotion tonique au concombre, soin anti-cernes au thé vert, masque capillaire réparateur à la banane ou encore cire dépilatoire au sucre... Concoctez-vous des cosmétiques pour vous sublimer au quotidien. économique · naturel · zéro déchet