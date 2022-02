Mon petit carnet de printemps

Un adorable carnet qui révèlera toutes les facettes de cette belle saison. Cet adorable carnet joliment illustré va initier les grands et les petits... au printemps ! Cette belle saison est celle du renouveau : les températures sont plus douces, les jours s'allongent, les animaux sortent de leur hibernation... mais pas seulement ! Le lecteur va découvrir au fil des pages les fêtes liées au printemps en France et dans le monde, les fruits et légumes caractéristiques, et bien d'autres choses encore ! Les gommettes complètent l'apprentissage de manière ludique.