Encyclopédie des esprits de la nature

Les esprits de la nature incarnent, à travers diverses figures locales, régionales ou nationales, la jeunesse du monde et les mystères de la nature. La croyance en ces esprits aux visages et particularismes multiples est antérieure aux cultes des divinités. Merveilleuses ou terrifiantes, ce sont des créatures ambiguës et complexes comme seuls les êtres vivants peuvent l'être. Vous connaissez sûrement les farfadets, le dahut, les elfes ou les djinns qui ont peut-être bercé votre enfance, mais avez-vous déjà entendu parler de hecdekin, des bogles ou des lechy ? Connaissez-vous le monde à la fois familier et sauvage de ces génies qui peuplent les forêts, les maisons et les rêves ? Les esprits de la nature vivant dans les légendes du monde entier - des régions européennes, slaves, nordiques, germano-scandinaves, celtes, chinoises, arabes, amérindiennes, aztèques, états-uniennes, etc. - sont ici classés de A à Z et accompagnés d'illustrations anciennes.