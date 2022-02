Tarot et amour. Voyage au coeur de l'intimité

La recherche d'un alter ego, cette quête existentielle de l'autre, de cette personne avec laquelle on se sent vivre et dont la douce présence nous rend meilleure, est une aventure pleine d'espérance. L'amour scintille comme la source vive d'immenses bonheurs et de joies exaltées, mais il est aussi parfois empreint de chagrins, de trahisons et de drames familiaux déchirants. Le domaine amoureux exacerbe les émotions et déchaîne toutes les passions ! Florian Parisse a procédé, dans cet ouvrage centré sur les relations affectives, à une véritable autopsie du sentiment amoureux au fil du tarot de Marseille. En effet, les arcanes majeurs recèlent une incroyable richesse iconographique dont les personnages et figures allégoriques balayent toute la palette des sentiments et dépeignent une gamme infinie d'émotions et de situations. Que vous optiez pour un tirage en binômes ou un tirage en croix classique, ce bel ouvrage sur l'amour constitue un kit d'interprétation qui vous permettra de décrypter des questions aussi hétéroclites que : M'aime-t-il vraiment ? Est-elle la femme de ma vie ? Suis-je destinée à rester célibataire ? Vais-je me marier avec lui.elle ? Mon conjoint est-il infidèle ? Notre union va-t-elle perdurer ? Quand vais-je rencontrer l'amour de ma vie ? Des enfants viendront-ils combler notre amour ? Toutes les histoires d'amour, parfois même les plus inavouables, sont dans la nature humaine.