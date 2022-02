L'éducation émotionnelle et sociale. Climat relationnel et compétences d'être

La pédagogie de l'éducation émotionnelle : développer les compétences du "savoir-être" pour la réussite et l'épanouissement des enfants. ? Guide pratique qui offre une approche complète des apprentissages liés à l'intelligence émotionnelle : gestion des émotions, autonomie, créativité, confiance, sens de la coopération... Comment inclure ces objectifs dans le travail de l'enseignant-éducateur ? Tout est là pour permettre d'instaurer un climat plus serein dans l'école, pour faciliter le travail de l'enseignant, pour augmenter le niveau de confiance et de performance des élèves. ? A destination des éducateurs, enseignants et parents. ? Après une première partie théorique présentant l'éducation émotionnelle et ses enjeux, des outils et stratégies pédagogiques sont donnés. ? Il est aujourd'hui incontestable qu'aucune réussite scolaire, professionnelle ou relationnelle, n'est possible sans avoir développé les compétences requises dans le domaine du "savoir être" , de la relation et de la communication. ? Pratique et accessible : tous les jeux et activités proposés (ainsi que les stratégies pédagogiques) sont valables pour tous publics, pas seulement pour les petits. ? Les apprentissages psycho-sociaux font désormais partie des objectifs officiels de l'enseignement, de la maternelle au lycée.