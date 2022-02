Le réveil de l'enfant d'or. Le pouvoir créatif du conte pour révéler votre enfant intérieur

Un recueil de contes méditatifs et initiatiques originaux destiné aux enfants intérieurs des adultes. Il se présente comme un livre-objet pour permettre plusieurs entrées d'apprentissage expérientiel : la lecture, l'écoute, la création, et permet ainsi de révéler ses trésors intérieurs, et réveiller avec la puissante douceur de l'histoire contée, l'âme de l'enfant en Soi. Au contraire de l'usage habituel de l'histoire qui endort les enfants, ces contes à forte valeur symbolique ont le pouvoir de réveiller "l'enfant" qui dort encore à l'intérieur. Cet ouvrage contient : ? Un livre avec des apports théoriques et réflexifs, des contes méditatifs et leurs messages clés, un guide d'actions pour l'ancrage des ressources et pour créer des contes ; ? Un lien pour une écoute en ligne des contes lus par l'autrice ; avec une musique originale pour chaque conte, pour une écoute apaisante avec une lecture chuchotée et discrètement sonorisée ; ? 7 planches de 8 magnifiques cartes à conter, à détacher et à colorier.