Manuel de pilotage d'avion et d'ULM - 7e éd.

Ce manuel tout en couleurs, conçu et rédigé par des pilotes-instructeurs chevronnés, a été pensé -(1) pour assurer une préparation complète à l'examen théorique dans sa forme la plus récente, -(2) pour servir d'aide-mémoire aux diplômés qui doivent régulièrement mettre à jour leurs acquis. Il est complété par le "livret de progression" (détachable), obligatoire pour le suivi de la formation. Les acheteurs de la version imprimée peuvent télécharger gratuitement la version numérique. Pour cette édition, les modules 1 et 2 sont intervertis afin de suivre une progression plus logique. Les principes du vol sont présentés avant les connaissances avion, parce que savoir comment un avion vole explique en grande partie le pourquoi des commandes et des instruments. Parce que aussi et surtout, il est primordial pour un élève pilote de connaître rapidement l'aérodynamisme pour comprendre les gestes et la logique lors de ses leçons pratiques aux commandes. De plus, les ULM devenant autant, voire plus, performants que les avions, la DGAC à durci l'examen théorique correspondant et pose des QCM issus de sa base de données PPL. Cette édition du Manuel intégrera une matière "spécial ULM", correspondant aux spécificités de cette activité.