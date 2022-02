La guerre, aussi bien demain que dans cinq ans ! Journal d'une gymnasienne vaudoise à l'été 1936 en Allemagne et souvenirs de famille 1919-1939

Il s'agit du journal tenu de juillet à septembre 1936 par Marianne Laufer, gymnasienne lausannoise qui fait à 17 ans un séjour linguistique à Francfort sur le Main. Elle y relate, jour après jour, son séjour et "respire" , en août, les Jeux olympiques de Berlin. Elle habite dans la famille d'un architecte et partage son quotidien avec leur fille. Curieuse et indépendante, Marianne visite la ville et ses environs, elle observe les nouveautés, comme l'autoroute, et s'interroge sur le climat politique autoritaire et antisémite. Une autre source de ce même fonds est un récit de vie rédigé par Marianne Laufer en 1999 à l'âge de 80 ans et qui relate son histoire familiale entre 1919 et 1939. Cette publication offre le regard d'une jeune fille de Suisse romande sur le quotidien de la vie allemande dans les années 1930.