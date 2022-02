Sur le divan de mes patients

Un ouvrage rythmé, plaisant à lire et non dénué d'humour, écrit par un psychologue passionné quivient en aide à ses patients par un processus d'auto-diagnostic, les invitant à analyser ce que leurs propos révèlent de leur inconscient. " Je consulte pour vivre aux côtés de ceux qui devraient vous consulter " " Si tu continues d'agir comme ça, tu vas finir comme une clocharde ! m'a toujours dit mon père. " Je m'épuise à I'aider et me demande s'il lui Ie veut vraiment ? " Diverses phrases qui, sorties de la bouche de ses patients en consultation, ont attiré I'attention de Jérémie Gallen. Sa passion pour I'analyse et le décryptage de la personnalité I'ammène aujourd'hui à écrire ce livre, ouvrage parfait pour les personnes souhaitant saisir les mécaniques de pensées et de comportements qui sont les leurs ou comprendre celles des autres. Surcharge mentale, phobies, mauvaise estime de soi, jalousie, procrastonation, manque de distance par rapport aux autres en général, tout ou presque est passé en revue. Le credo deJeremie Gallen : ilfaut être actif pour aller mieux. Rien ne vaut donc la prise de conscience du patient à travers ses dires pour entamer un changement salvateur. Jérémie Gallen s'attache à vulgariser ses observations tout en restant rigoureux dans ses propos. Au travers de ses réflexions, il ouvre la discussion sur les difficultés psychiques et les pathologies mentales, tout en s'appuyant sur les exemples concrets et variés de ses patients qui, au travers d'un mot ou d'un lapsus, parfois, ont révélé des détails précieux sur leur trouble. Grâce à ce livre très vivant, ceux qui traversent une étape difficile de leur vie (deuil, licenciement, rupture ou tout autre détresse existentielle) pourront trouver des solutions et des éclairages inédits sur leurs problèmes. L'ouvrage pourra également inspirer les thérapeutes puisque l'auteur ose parler de ses méthodes (pas conventionnelles) de travail.