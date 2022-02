Rivalité, nom féminin

Un livre féministe qui aborde la question ignorée par beaucoup et pourtant omniprésente dans notre société de la rivalité féminine. " Les femmes sont toutes des garces entre elles ". A l'heure où le concept de sororité émerge enfin, que reste-t-il de ce cliché ? Les femmes seraient-elles vraiment des harpies génétiquement programmées pour s'entre-déchirer ? Quelle est la part de fantasme dans cette croyance ? Souvent balayée sous le tapis par les féministes, ignorée des sciences sociales et pourtant omniprésente dans la culture, la rivalité féminine fait partie de notre quotidien. Mythe sexiste de " l'autre femme ", popstars mises en concurrence, slut-shaming au féminin, mères en compétition,... autant de querelles dont les seuls vainqueurs sont le patriarcat et la misogynie. Pourtant, penser la rivalité féminine, c'est en faire un outil puissant d'émancipation pour favoriser la compréhension mutuelle, l'amour de soi et de l'autre, pour enfin entrer dans la sororité. C'est cette lecture féministe que propose Racha Melmehdi dans cet essai richement documenté qui chercher à décortiquer le thème de la rivalité féminine afin de la déconstruire.