La désinformation économique

Le monde vit une transition conflictuelle entre puissances en déclin (Etats-Unis, Angleterre, Japon, Europe) et puissances émergentes (Chine, Russie, Moyen-Orient). Cela mène les puissances d'hier à recourir intensivement à un marketing mensonger de leur situation économique, en lieu et place de rapports statistiques fiables. Les mythes remplacent les comptes publics. La guerre économique et monétaire entre l'Ouest et l'Est donne également lieu à du "bashing" : China-bashing, euro-bashing : tous les candidats au remplacement de l'hégémonie américaine subissent une mauvaise presse de la part des médias mainstream, qui soutiennent le maintien de l'ordre établi, même si ce dernier, de facto, n'existe plus. Une analyse lucide et experte des techniques de désinformation utilisées par les grandes puissances économiques.