Femmes de Parole. Lire la Bible avec la tête et le cœur

Le coeur ne peut pas aimer ce que la tête ne connaît pas. Nous savons qu'il est important de lire la Bible, et nous souhaitons prendre ce temps. Mais il nous arrive parfois de nous laisser influencer dans notre lecture par nos émotions et d'oublier que l'Ecriture parle en premier lieu de Dieu, et non de nous. Face à ce constat, Jen Wilkin propose un plan clair et concis, ainsi que des outils pratiques, pour lire la Parole de Dieu selon une perspective objective, qui, en même temps, conduit à une transformation du coeur. Les pistes suggérées, axées sur la mise en pratique, sauront communiquer aux femmes de tout âge un nouvel enthousiasme pour l'étude de la Parole de vie, nourriture de l'âme.