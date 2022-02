A soeur perdue

Amélie et Marianne sont soeurs. Elles ont grandi ensemble sous le regard bienveillant de leurs parents. Mais la vie les a peu à peu séparées : Amélie est une parisienne branchée, Marianne une mère de famille qui s'ennuie et semble avoir oublié ses rêves de jeunesse. Lorsque la tragédie frappe et que l'amour ne suffit plus, le monde de Marianne s'effondre. Comment est-il possible d'en arriver là ? Son coeur continue de battre, mais inutilement, douloureusement. Comme si plus rien n'avait de sens. Alors, la jeune femme va creuser pour comprendre les blessures secrètes qui ont conduit au pire. Et étrangement, ce sera l'électrochoc qui lui permettra de retrouver le chemin de sa vie, de raviver une flamme qu'elle avait laissé s'éteindre. Une course à la vie, à coeur perdu.