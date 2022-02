Mensonges inavouables

Ancienne infirmière pendant la Première Guerre Mondiale, Maisie Dobbs n'est pas une femme comme les autres. Dotée d'un talent particulier pour mener des enquêtes, elle vient d'ouvrir son agence de détective à Londres. Et, en cette période troublée, ce ne sont pas les clients qui manquent. Sir Lawton, un éminent avocat, lui confie une mission délicate : prouver que son fils, un aviateur, a bien disparu pendant la guerre. Est-il réellement mort dans le crash de son avion comme l'armée l'a affirmé ? Lancée sur les traces du fils Lawton, Maisie Dobbs se retrouve face à un tissu d'incohérences et de mensonges. Au fur et à mesure, la détective est confrontée à d'autres disparitions troublantes et une affaire de meurtre. D'inavouables secrets que certains sont prêts à tout pour garder enfouis à jamais...