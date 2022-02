Le langage secret des couleurs

Dans toutes les cultures, les couleurs sont chargées d'une signification à la fois symbolique et pratique. Elles véhiculent des valeurs auxquelles nous obéissons sans le savoir jusque dans notre quotidien. Dans ce livre, les auteurs décryptent le langage des couleurs. Ils expliquent comment leur sens caché influence nos comportements. Car oui, les couleurs ont le pouvoir de façonner nos mentalités, et savoir décoder leur langage inconscient permet de comprendre notre environnement et ainsi de vivre mieux. Après avoir exploré la symbolique de chaque couleur, sa signification historique, sociale, religieuse et ésotérique, vous découvrirez leur influence sur notre bien-être et notre humeur, reconnue en psychologie. L'ouvrage explique ce qui préside aux choix des couleurs par exemple dans la publicité, les arts ou leur utilisation dans la maison et nos tenues. Un voyage fascinant au pays de la couleur.