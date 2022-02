Le dico K-pop

Vous êtes fan de BTS ou de Blackpink ? Vous adorez la série Squid Game ? Ce livre est fait pour vous. Il vous aidera à comprendre les paroles des chansons des groupes de K-Pop ou les dialogues des séries à succès. De façon très claire, ce guide donne une liste des expressions et mots coréens les plus utilisés dans la K-Pop. Comment les prononcer ? Dans quel contexte les utiliser ? Grâce à de nombreux exemples, vous comprendrez toutes les nuances. Que vous soyez un véritable ARMY, un simple stean (fan), ou que vous trouviez la culture coréenne dae da na da (incroyable), ce livre est tout simplement dae-bak (grave bien). Un voyage passionnant dans l'univers de la K-Pop et de ses codes !