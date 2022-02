Micro souvenirs

1981. C'est la révolution sur les ondes : avec la libération de la FM, les Français peuvent maintenant écouter des centaines de radios. C'est à ce moment-là que Remy Jounin arrive devant un micro. RTL, Europe 1, Europe 2, Chérie FM, Radio Classique, Rire & Chansons : en quarante ans de carrière, il va officier sur toutes les stations, ou presque. Témoin privilégié de cette grande époque de la radio, il raconte son exceptionnel parcours qui l'a conduit aux quatre coins du monde et l'a fait côtoyer toutes les stars, de Hallyday à Aznavour, en passant par Polnareff ou Goldman... Véritable mémoire vivante de la radio, Remy retrace dans ce livre d'anecdotes et de souvenirs la grande et belle histoire de ce média qui vient de fêter ses 100 ans. Un bel âge pour un support dont l'instantanéité et l'émotion lui garantissent encore de beaux jours !