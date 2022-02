La vie en rose

14 février, place des Vosges à Paris. Comme tous les ans, Valentin est au rendez-vous pour vendre ses roses aux amoureux de passage. Et il ne raterait cette journée pour rien au monde, car c'est la meilleure de l'année ! Etre vendeur de roses est devenu plus qu'un travail : il apporte surtout un peu de bonheur aux gens. Année après année, il va croiser tour à tour Madelaine, Lyor, Audrey et Jean. Ils ne se connaissent pas, n'ont rien en commun, à l'exception d'une chose : leurs pas les ont conduits place des Vosges en ce jour de la Saint-Valentin, et cela pourrait bien changer le cours de leur vie...