Meurtre en miniature

Panique générale à Honeychurch : un homme vient d'être retrouvé assassiné en forêt ! La victime, Charlie Green, est un escroc qui avait quitté le village des années plus tôt en laissant un très mauvais souvenir derrière lui. Pourquoi est-il revenu pour finir par manger les pissenlits par la racine ? Est-ce lié aux portraits miniatures d'une valeur exceptionnelle qui avaient été volés et qui viennent de refaire surface ? Pour la détective amateur Kat Stanford, cela ne fait aucun doute. Mais entre l'étrange vraie-fausse romancière soi-disant en vacances dans la région et les villageois qui n'ont pas digéré les escroqueries et les adultères commis par Charlie Green, ce ne sont pas les suspects qui manquent ! Kat va avoir du pain sur la planche pour démasquer le coupable avant que les choses ne tournent sérieusement au vinaigre...