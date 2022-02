Les mystères de Honeychurch : Fêtes fatales au manoir

Rien ne va plus à Honeychurch. Pour la première fois, les aristos désargentés qui possèdent le manoir ont décidé d'organiser une journée portes ouvertes pour renflouer les caisses et réparer la toiture qui tombe en ruine. Les visiteurs se pressent pour admirer les trésors de la noble famille, comme le célèbre " Faucon Ensanglanté ", un oiseau momifié dont on raconte qu'il est maudit... Alors forcément, quand le majordome meurt écrasé par une vieille armure, tout le monde pense que la malédiction a encore frappé ! Le pire, c'est que les cadavres continuent de s'accumuler comme les scones à l'heure du thé. Kat Stanford, la détective amateur du village, décide de prendre les choses en main. Il y a urgence à démasquer le tueur, car à ce rythme-là, il ne restera bientôt plus personne à Honeychurch...