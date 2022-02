Le bonheur ikigaï !

Votre vie manque cruellement de sens à vos yeux ? Vous ne partagez plus les valeurs de votre entreprise ? Certains jours, vous vous répétez inlassablement " à quoi bon ? " Vous vous surprenez même à penser que rester sous votre couette aurait plus de sens ? C'est une évidence : il vous faut trouver votre ikigaï, littéralement " ce pour quoi la vie mérite d'être vécue ". Car, selon la sagesse ancestrale japonaise, nous possédons tous une bonne raison qui nous donne envie de nous lever le matin. Dans ce livre, l'auteure propose une méthode créative et des exercices pratiques pour trouver l'activité idéale répondant à vos potentiels, vos goûts, vos convictions et vos besoins. Laissez-vous guider dans la recherche de votre ikigaï et vers la vie dont vous rêvez.