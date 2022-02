Les voyages de Sinne le dragon

Les hommes, le petit peuple des forêts et les dragons vivent en paix, mais… les choses évoluent et Sinne, durant sa vie de dragon, se rend compte petit à petit de ces changements. Dans le premier volet des aventures de Sinne le Dragon, celui-ci avait dû faire face à une menace terrible pesant sur le peuple de la vallée Dans ce deuxième volet, aux côtés de Sinne et de ses amis, vous découvrirez un autre monde, celui des trolls et des elfes. Sinne est un polisson curieux, il entraîne ses amis et sa famille dans de fabuleuses aventures, pleines de rires, d'émotions et de leçons de vie. Au fil des pages qui se dévorent comme des gourmandises, petits et grands se laissent embarquer pour de fantastiques voyages.