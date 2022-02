La Révolution congolaise

En 2016, la République démocratique du Congo vibre au rythme d'une révolution. Après le printemps arabe et la chute de Blaise Compaoré au Burkina Faso, dans la foulée, certains voient les tensions politiques à Kinshasa comme la suite logique de cette colère populaire qui gagne les rues africaines. Comment les indignés de Joseph Kabila ont-ils fait valoir leur cause ? Accusé de chercher à briguer illégalement un troisième mandat, comment le chef de l'Etat s'est-il organisé face à la rue ? Dans ce livre, le lecteur découvrira un regard original sur cette confrontation autour du pouvoir. Au-delà du récit du conflit, l'ouvrage remonte le temps. Il fait étalage de la pratique du pouvoir pendant les années Kabila et expose les stratégies déployées pour conserver ou arracher le pouvoir. En prenant appui sur un ensemble varié de théories de révolution sociale et de changement de régime, Yvon Muya plonge le lecteur au coeur du conflit dit du troisième mandat, dans une analyse inédite des conflits politiques en RDC.