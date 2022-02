La création contemporaine. Genèse d'une nouvelle pensée créative

En questionnant les fondements sociaux, politiques et culturels, l'auteur élabore une analyse étayée de la société contemporaine. Il explique notamment comment les valeurs et les normes de l'époque des Lumières tendent à disparaître avec le temps, pour interroger ce qu'il est commun d'appeler la postmodernité. A la manière du philosophe Michel Serres, qui dans les années 1960 a été l'un des premiers à dénoncer cette absence de questionnement du "?quoi fondamental au sujet du monde contemporain?", il préconise une nouvelle alliance de la science et de l'humanisme. Ce présent essai déroule alors une analyse du champ de pensée, dans lequel l'auteur atteste que cette nouvelle pensée créative repose sur la saisie d'une instance événementielle ayant désormais un grand degré de liberté. Au travers d'un essai d'une grande richesse, l'auteur signe une enquête maîtrisée sur la métamorphose d'une pensée créative qui caractérise l'essence profonde de notre monde contemporain.