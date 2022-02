Les pétales de l'orchidée

4C. Cuba, tropicale. Fascinante et blessée. Ballottée par l'Histoire, Cuba fascine et vous prend par le coeur. L'auteur, au travers de plusieurs récits et nouvelles, décrit cette rencontre fascinante. Ebloui par la luxuriance et le "tropicalisme", Pascal Fontaine perçoit très vite les stigmates d'un régime implacable. Il nous entraîne dans un périple initiatique au travers de l'île. Les terres rouges de Pinar el Rio où poussent les plants de tabac, la "ville noire" et rebelle de Santiago de Cuba, La?Havane à la beauté baroque et abîmée sont autant de pièces d'un puzzle chaotique. L'histoire tragique d'Orchidea témoigne d'une société aux valeurs détruites où les charmes d'une femme restent l'ultime marchandise à vendre au plus offrant. L'auteur rend aussi un émouvant hommage à son épouse caraïbe, sa muse à la sensibilité à fleur de peau et à l'amour exclusif pour sa "tribu". Une ode à un amour vrai et entier…