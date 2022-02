Le mystère des Mayas. Essor, gloire et chute d'une civilisation

Grâce aux dernières recherches archéologiques, la civilisation des Mayas nous révèlent ses derniers secrets. Allons à la rencontre de cette civilisation apparue en Méso-Amérique vers 2000 ans av. J. C. ! Objets archéologiques, temples et ruines de cités, photos d'explorateurs du siècle dernier, peintures... et croyances encore présentes aujourd'hui, autant de traces et de témoignages que les historiens analysent et nous présentent pour que la civilisation des Mayas n'aient plus de secrets ! A la redécouverte des Mayas L'avènement des rois Les seigneurs de la guerre Les princes marchands Un héritage vivant