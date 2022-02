Kayak dans la baie d'Along, marionnettes sur l'eau, découverte des maisons-jardins de Huê ou balade nostalgique à Hanoï, National Geographic vous propose une multitude de lieux de découvertes et d'explorations pour les aventuriers comme pour les amateurs de culture. Serpentant sur plus de 2 000 km, le Vietnam englobe un large éventail de paysages, de climats et de cultures. National Geographic vous ouvre les portes de cette terre d'exception en proposant aussi bien des parcours aventures que des circuits culturels.