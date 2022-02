Miami et les Keys

Le guide National Geographic Miami est le compagnon idéal pour arpenter la Magic City et ses environs à la découverte de ses merveilles et de ses traditions. - Retrouvez toute l'expertise de National Geographic et toujours ses cartes et plans détaillés - Un format réduit et un papier allégé plus pratique à manier et à emporter - Une couverture plus moderne avec pelliculage mat et vernis sélectif - Des gros plans thématiques sur l'histoire du pays, sa culture et son patrimoine - Des doubles pages promenades pour vous guider - Un guide d'adresses sélectionnées par National Geographic - Et toujours le + numérique des guides actualisés en temps réel sur le site NG en partenariat avec TripAdvisor