Les incroyables histoires de Miguel. Tome 1, Braquage à la mexicaine

Le phénomène Twitch, enfin en bande dessinée ! Miguel, alias Charles Collins, est un petit malfrat extravaguant qui règne sur son quartier, toujours à l'affût d'un mauvais coup à commettre pour s'enrichir. Jusqu'au jour où Benson Ryan, chef du plus gros cartel d'Amérique du Sud, lui annonce qu'il a 72h pour faire ses preuves en braquant la plus grosse banque du pays. Epaulé par son équipe de bras cassés, il doit échafauder un plan aussi loufoque que dangereux... Et si ce plan était la clé d'un succès à trois cents millions de dollars ?