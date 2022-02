Mon cahier de lecture perfectionnement. Lire mieux et plus vite

Des exercices et jeux pour lire vite et mieux ! Ce cahier propose des jeux et activités qui permettent à l'enfant de développer la fluidité de lecture et de consolider ses acquis à travers de nombreux points de lecture dite "à voix haute" : lire vite et mieux, sans erreurs, améliorer sa diction, lire avec la bonne intonation, en faisant attention à la ponctuation, comprendre ce qui est lu, anticiper les difficultés, etc. Sous la forme du jeu, l'enfant prend plaisir à améliorer ses compétences de lecteur et prend confiance en lui. Un outil indispensable pour travailler la fluidité, la compréhension, l'éloquence... et la motivation !