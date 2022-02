Pas de problème avec la géométrie. Analyser, apprendre, réussir !

Pas de problème sans solution ! Conçu par une enseignante, et en conformité avec les programmes de l'Education nationale, ce nouveau cahier d'activités propose des situations variées pour aborder toutes les compétences de géométrie liées aux tracés. Manipulation, recherche, entraînement, QCM et jeux permettront aux enfants de construire et renforcer pas à pas leurs compétences pour une approche facile et ludique de la géométrie.