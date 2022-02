Mon cahier d'activités avec des gommettes lecture. Apprendre en s'amusant

C'est plus chouette avec des gommettes ! En maternelle, les enfants réalisent en classe de nombreuses activités pour se préparer à lire : reconnaître les lettres, identifier des mots et des sons, observer un modèle et éliminer les intrus... Dans ce cahier, de nombreuses activités reprennent, sous la forme de jeux et avec des gommettes, les bases de cet apprentissage pour préparer les enfants à entrer avec plaisir, et sans difficulté, dans le monde des lecteurs.