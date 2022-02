Viewfinder T11

Méfiant à propos des informations de Sudô, Asami met son amant en sécurité et lance l'assaut pour récupérer sa cargaison volée. Mais lorsque des coups de feu retentissent, Akihito décide de passer à l'action et de protéger l'homme qu'il aime. De son côté, Mikhail, accompagné de Feilong, est bien déterminé à se venger de son oncle... Découvrez également le début du nouvel arc : Innocent Eyes ! Et en exclusivité, un bonus festif et sulfureux !!