Black Dervils 4.5 5.5 6.5

4. 5 : Et si tout recommençait ? Durant toute son existence, Anna a subi des violences de Marek, son conjoint. A présent qu'il l'a répudiée, elle espère pouvoir vivre en paix, d'autant plus qu'elle n'est pas insensible au charme de Médéric, le frère Black Devils de son ex-compagnon. Mais ce dernier ne supporte pas la situation, car il considère Anna comme sa possession. Ira-t-il jusqu'à commettre l'irréparable ? Médéric et Anna parviendront-ils à vivre leur amour ? Et s'ils avaient enfin la chance de tout recommencer ? 5. 5 : Et si c'était un nouveau départ ? Golden est sur le départ, elle quitte les Blacks Devils pour tenter de refaire sa vie ailleurs, dans un autre club. Elle accompagne Jordan qui, après avoir été nomade de longues années, décide de réintégrer les Blooders. Une nouvelle existence, les mêmes perspectives ? Peut-être pas. Lorsque Jordan se retrouve face à son Président, il la présente comme sa Régulière... 6. 5 : Et si nous nous aimions ? Le calme règne peut-être pour la première fois à Belford Price, mais en ce jour de la Saint-Valentin, tout ne sera pas facile pour nos couples. Entre surprises, sensualité, déceptions et révélations, les nerfs de nos Black Devils seront mis à rude épreuve, mais n'ont-ils pas comme devise "Never give up" ?