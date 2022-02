Malféa, amour et complots

Sur Malféa, les êtres de la lumière ne se mélangent pas avec les êtres de l'ombre ; la loi le leur interdit. Pourtant, Saïna et Noctis s'aiment d'un amour pur depuis leur plus jeune âge. D'un amour interdit. Saïna est la princesse de la lumière. Noctis est le prince de l'ombre. A eux deux, ils ont décidé de se battre contre les injustices et de trouver une solution pour être ensemble. Peut-être réside-t-elle dans la prophétie ? Mais pour le savoir, ils doivent la découvrir dans son entièreté, et ce secret est bien gardé. Quel avenir pour Saïna et Noctis alors qu'ils n'ont que peu de soutien ? Combien d'ennemis à combattre avant de parvenir à être heureux ? Le seront-ils seulement ?