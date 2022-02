Jamie a des tentacules - Poche - tome 03. Sortie de route

De l'amitié, du suspense, de l'action... et des tentacules ! Jamie répare sa soucoupe avec son copain Nerdy pour faire un petit tour dans l'espace. Mais le décollage est un peu plus bruyant que prévu et il réveille tout le voisinage. Tandis que les espions Gratchett et Contact attendent le retour de la soucoupe pour capturer (enfin) leur cible, Mr Walsh, le père de Nerdy, guette le ciel, espérant être le seul témoin de l'arrivée des aliens. Mais le retour sur Terre est compromis, car la soucoupe tombe en panne, laissant Jamie, son copain Nerdy et Paraffine, la soeur passagère clandestine du voyage, en plein vide intersidéral.