Les Sisters - La Série TV - Poche - tome 47. Un petit frère pour les Sisters

Les Sisters en roman, c'est nickol crème ! D'après la pestouille, Maman attend un bébé ! Un garçon, en plus ! Trop la lose ! Mais pour Wendy, c'est une méga bonne nouvelle : à elle la liberté pendant que Marine endossera le rôle de la grande Sister ! Mais comment on apprend à être une grande soeur ? La blondinette emprunte le petit frère de son camarade Titouan pour s'entraîner ! Entre les repas aux petits pots qui se transforment en champ de bataille, les cris du bébé qui font mal aux noreilles et les rots qui finissent en vomito, un petit Brother, c'est loin d'être de tout repos !