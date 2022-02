Le Zoo des animaux disparus - tome 03

Le seul endroit où découvrir des animaux jamais vu ou qu'on ne verra malheureusement plus. Dans ce parc zoologique qui ne présente que des animaux éteints depuis des siècles, quelques décennies ou même quelques mois, de nouvelles espèces font leur entrée. Parmi elle, l'ours de Californie (l'emblème de cet Etat : ça valait bien la peine de l'exterminer, pas vrai ? ), et le paresseux marcheur de Jefferson... parti il y a plus de 10 000 ans ! Les animaux très menacés dans leur milieu naturel, comme le Tenkile, un marsupial vraiment trognon, ou le tatou géant, y ont trouvé refuge. Et on y attend même les cinq dernières espèces de rhinocéros encore en vie...