Loser Jack - tome 02

Les hors-la-loi peuvent dormir tranquilles, le pire des chasseurs de prime s'occupe d'eux. Dans les grandes plaines de l'Ouest sauvage, les bandits n'ont qu'à bien se tenir : les chasseurs de primes sont de sortie. Et parmi tous ces cadors de la gâchette, il y a Loser Jack. Petit, maladroit, pas très courageux, il a pourtant un rêve chevillé au barillet : mettre les plus grands bandits sous les verrous, empocher bien plus qu'une poignée de dollars et ainsi faire chavirer le coeur de la belle Rita du saloon. Mais la fortune est encore loin quand dans les rues de Pistol Rock on suscite plus les moqueries que la peur.