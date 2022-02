Total Combat - vol. 02/2

Plus féroce que le combat, la vie ! Jusqu'ici, tout va bien pour Jimmy Pérez. Il est amoureux de Jazlyne, la femme de sa vie. C'est un des jeunes espoirs des " Arts Martiaux Mixtes ", sport de combat où tous les coups sont permis. Jimmy semble indestructible, pourtant tout va s'effondrer brutalement, son existence, ses amours et même son intégrité physique... Jimmy est un combattant, mais comment affronter le plus vicieux et imprévisible des adversaires lorsqu'on n'est plus que l'ombre de soi-même ?