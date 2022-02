Saotome - vol. 06

Une romance pleine de fraîcheur sur fond de boxe... Une ode aux couples maladroits et dépareillés ! "Gagne ce combat et je te raconterai tout ! " Après s'être consacrée corps et âme à la boxe, Saotome, lycéenne au physique atypique, découvre maladroitement les premiers émois de l'amour... Saotome est prête à révéler ce passé un peu douloureux qu'elle cache à Satoru. Sa rivale, Milky Satsukawa, sera également de la partie ! Doit-on s'attendre à un rapprochement entre les deux boxeuses ? Ne ratez pas ce volume qui lève enfin le voile sur les véritables origines de cette romance qui fait battre le coeur de Saotome !